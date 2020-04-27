***BRMEN* *IHEVA* *EUYO* *VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.04.2020 09:13
***BRMEN******IHEVA******EUYO******VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUYO, BRMEN, IHEVA, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840211
BIST
12:01100.867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.108,03
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.957
En Düşük
100.086
12:016,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:017,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:01386,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 386,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.306.804
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.714.569
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.363.602
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.040.305
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,70
|485.038.552
|% 4,19
|
|GARAN
|8,32
|473.969.248
|% 2,46
|
|ECILC
|4,97
|311.614.870
|% 3,11
|
|ASELS
|27,26
|304.259.156
|% 2,17
|
|SOKM
|12,30
|232.053.105
|% 5,22
|
|GUSGR
|3,33
|227.924.755
|% 7,42
|
|IHLGM
|1,09
|70.467.874
|% 3,81
|
|ODAS
|1,67
|107.167.324
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,09
|129.895.178
|% 3,98
|
|ECILC
|4,97
|311.614.870
|% 3,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6487
|8,6921
|% 0,88
|
|Frank
|7,1505
|7,1936
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8505
|1,8598
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,45
|
|Altın Gr.
|386
|387
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,40
|
|Tam
|2.542
|2.601
|-2,50
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,20
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|24,12
|24,12
|-0,69
|