***BRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BRSAN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticaret unvanının Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 29/11/2023 tarihinden itibaren BORUSAN BORU SANAYI olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220484BIST