***BRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.11.2023 11:36
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticaret unvanının Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 29/11/2023 tarihinden itibaren BORUSAN BORU SANAYI olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220484
BIST
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12:048.116
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,23
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0428,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0270
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0431,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:041.874,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.874,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:04
|BINHO
|243,30
|70.673.541
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.134.557
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.281.755
|% 9,94
|
|BSOKE
|13,27
|148.358.284
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.572.396
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.607.301
|% -10,00
|
|LINK
|191,00
|27.063.135
|% -8,83
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,25
|4.634.323.860
|% 0,29
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|AKBNK
|34,16
|1.680.455.875
|% -0,41
|
|TUPRS
|155,60
|1.528.836.346
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|ZOREN
|5,20
|578.100.102
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|YKBNK
|18,92
|1.021.211.092
|% -0,47
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|HEKTS
|22,04
|1.104.032.467
|% 4,75
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9260
|28,9326
|% 0,09
|
|Euro
|31,6891
|31,6996
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|925,11
|926,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,90
|1.066,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,58
|80,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,83
|2.016,09
|% 0,66
|