***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 14:15
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821691
BIST
15:30114.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 184,34
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:306,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:306,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,7010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:30325,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,74
|Açılış
|: 325,50
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.130.861
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,63
|63.792.725
|% 15,66
|
|OYAYO
|2,94
|14.902.156
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,71
|323.779.772
|% 11,61
|
|ARENA
|12,16
|6.752.428
|% 9,95
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,28
|69.562.118
|% -5,95
|
|GSRAY
|3,87
|56.382.814
|% -5,61
|
|ASELS
|28,96
|1.994.143.560
|% -0,62
|
|THYAO
|13,25
|1.705.539.232
|% -1,71
|
|ODAS
|2,19
|379.749.513
|% 0,46
|
|GARAN
|10,59
|378.285.074
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,87
|358.414.809
|% 1,77
|
|ODAS
|2,19
|379.749.513
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|196.259.396
|% 2,29
|
|THYAO
|13,25
|1.705.539.232
|% -1,71
|
|KRDMD
|2,87
|358.414.809
|% 1,77
|
|KARSN
|1,97
|222.136.257
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9325
|7,9723
|% -0,36
|
|Frank
|6,2932
|6,3311
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6360
|1,6442
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|15,44
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|3,28
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|1,59
|
|Çeyrek
|520
|532
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,36
|53,36
|-0,90
|
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