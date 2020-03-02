***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 17:45
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823358
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05320,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,97
|Açılış
|: 320,33
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.742.957
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.628.554
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.937.211
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|635.361.471
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|66.723.580
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|97.535
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.742.485
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.361.189
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.163.116
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.920.007
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.240.537.496
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|670.346.533
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|635.361.471
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|505.614.354
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|377.477.079
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|635.361.471
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|377.477.079
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|258.639.496
|% 4,59
|
|ADESE
|1,54
|169.812.664
|% 11,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.054.079
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9318
|7,9716
|% -0,43
|
|Frank
|6,4942
|6,5333
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6548
|1,6631
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,37
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,91
|