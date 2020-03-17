***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:25
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829851
BIST
17:5886.227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -1.661,44
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:586,4196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4141
17:587,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,1438
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0377
17:58316,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,51
|Açılış
|: 316,95
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
318,25
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.381.254
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.910.336
|% 9,78
|
|SUMAS
|7,86
|5.083
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.210.365
|% 9,57
|
|ISFIN
|2,42
|203.202.976
|% 9,50
|
|TIRE
|3,51
|20.703.968
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.238.016
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|88.836
|% -10,00
|
|AYES
|1,62
|891
|% -10,00
|
|ISBIR
|382,70
|128.014
|% -10,00
|
|ASELS
|21,90
|1.352.965.329
|% -4,45
|
|THYAO
|7,95
|1.061.526.769
|% -3,40
|
|GARAN
|8,26
|822.912.639
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,03
|375.087.509
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,00
|347.905.669
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,03
|375.087.509
|% 0,00
|
|THYAO
|7,95
|1.061.526.769
|% -3,40
|
|IHLGM
|0,79
|104.250.843
|% -8,14
|
|ODAS
|1,17
|144.171.849
|% -6,40
|
|EKGYO
|1,12
|117.632.185
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7183
|7,7570
|% -1,93
|
|Frank
|6,6580
|6,6981
|% -1,59
|
|Riyal
|1,7083
|1,7169
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.534
|19,30
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,89
|12,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|-0,30
|
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