***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 17:26
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895715
BIST
17:161.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:167,3754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:169,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:16445,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,98
|Açılış
|: 445,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.630.022
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.595.008
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.570.780
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.429.046
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,15
|16.599.279
|% -7,83
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,50
|7.156.816
|% -6,43
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|OSMEN
|31,68
|3.542.463
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,55
|3.056.742.810
|% 9,29
|
|ASELS
|18,44
|2.255.720.504
|% 3,02
|
|GARAN
|10,29
|1.667.362.091
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,55
|1.578.873.504
|% 2,41
|
|HALKB
|5,64
|1.405.048.443
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|691.388.702
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.405.048.443
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,76
|1.131.276.391
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|877.452.926
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,79
|1.182.167.151
|% 2,48
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3699
|7,3754
|% -0,27
|
|Euro
|9,0231
|9,0450
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9903
|10,0404
|% 0,40
|
|Frank
|8,3091
|8,3592
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% -0,34
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|