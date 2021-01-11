***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2021 13:58
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899779
BIST
15:261.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:267,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:269,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:26441,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,29
|Açılış
|: 441,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:24
|FROTO
|148,50
|216.888.933
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.469.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.102.625
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,20
|2.601.514.040
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.708.867
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|929.036.284
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|839.494.455
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,10
|765.734.624
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|929.036.284
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.708.867
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,68
|517.969.093
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|438.314.955
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|677.528.081
|% 1,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4429
|% 0,95
|
|Euro
|9,0559
|9,0607
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9855
|10,0355
|% 0,15
|
|Frank
|8,3171
|8,3672
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,69
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-13,88
|
|Çeyrek
|708
|724
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,60
|
Seans Raporu
15:24
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15:36BTCIM
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15:35OZGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 684, 755 adet işlem
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15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
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15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 91 artarak (% 0.28 ) 1, 387
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15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, CMENT, YESIL, ISBIR, TACTR, ARTI, INTEM, CMBTN, IZFAS, FROTO