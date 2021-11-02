***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 15:01
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973976
BIST
15:071.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,39
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:079,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:0711,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:07549,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,67
|Açılış
|: 549,17
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler15:07
|VANGD
|6,49
|30.917.838
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|19.098.651
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|129.481.663
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,17
|64.346.281
|% 9,35
|
|KZBGY
|34,32
|110.263.207
|% 8,54
|
|KRGYO
|6,66
|49.141.580
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.769.840
|% -9,97
|
|KARYE
|21,88
|102.286.315
|% -9,96
|
|BIOEN
|22,24
|289.127.570
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.624.828
|% -9,90
|
|GARAN
|10,12
|2.353.109.156
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.624.828
|% -9,90
|
|THYAO
|15,31
|928.090.078
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,81
|689.225.174
|% 0,36
|
|AKBNK
|6,03
|611.918.821
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,81
|689.225.174
|% 0,36
|
|GARAN
|10,12
|2.353.109.156
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.624.828
|% -9,90
|
|AKBNK
|6,03
|611.918.821
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,04
|102.857.089
|% 0,97
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5333
|9,5402
|% 0,04
|
|Euro
|11,0644
|11,0694
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,9744
|13,0395
|% -0,14
|
|Frank
|10,4011
|10,4638
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5335
|2,5462
|% -0,05
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,18
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.610
|3.700
|7,12
|
|Yarım
|1.745
|1.790
|3,44
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,49
|