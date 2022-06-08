***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 15:20
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035748
BIST
16:092.626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -22,62
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:0917,1379
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,3837
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:0918,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,4880
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:091.023,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 26,16
|Açılış
|: 1.023,99
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,67
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ACSEL
|55,35
|17.075.846
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.459.940
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,40
|412.101.463
|% 8,74
|
|MAGEN
|13,16
|83.108.040
|% 7,08
|
|TMSN
|30,88
|352.343.845
|% 6,70
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RALYH
|11,60
|72.625.596
|% -9,73
|
|RYGYO
|4,48
|87.033.664
|% -9,49
|
|TETMT
|241,00
|25.837.496
|% -8,33
|
|RYSAS
|8,39
|101.099.142
|% -7,50
|
|THYAO
|48,30
|5.082.274.109
|% -0,33
|
|SISE
|22,68
|3.134.419.830
|% -1,73
|
|SASA
|44,32
|2.084.855.407
|% 1,93
|
|KRDMD
|15,11
|1.760.497.700
|% -0,07
|
|EREGL
|34,84
|1.650.509.881
|% 0,40
|
|SEGYO
|1,26
|374.217.766
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,82
|726.734.441
|% -0,70
|
|TSKB
|2,36
|528.933.460
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,14
|825.617.114
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,78
|793.493.336
|% -2,05
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1502
|17,1625
|% 2,44
|
|Euro
|18,4566
|18,4900
|% 2,87
|
|Sterlin
|21,4823
|21,5901
|% 2,16
|
|Frank
|17,5213
|17,6269
|% 2,13
|
|Riyal
|4,5689
|4,5919
|% 2,60
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,45
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.794
|6.965
|180,56
|
|Yarım
|3.284
|3.369
|87,34
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|43,67
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,48
|
Seans Raporu
16:07
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16:22DYOBY
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16:21XU100
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16:20METUR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 998 adet işlem
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16:19KARTN
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 70.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 106, 050 adet işlem