***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:06
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081300
BIST
11:524.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,85
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:5218,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:5219,1005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1345
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:521.042,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,64
|Açılış
|: 1.042,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:52
|OBASE
|28,16
|30.763.483
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.171.495
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.308.922
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.005.476
|% 9,99
|
|BRKSN
|18,06
|2.839.252
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|175.820.625
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.129.461
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|126.526.033
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|186,90
|2.025.483.421
|% 6,98
|
|THYAO
|106,90
|1.717.892.381
|% 0,28
|
|ASELS
|40,50
|1.110.590.850
|% 1,96
|
|EKGYO
|5,64
|1.057.742.304
|% 2,73
|
|PETKM
|15,17
|1.038.557.714
|% 1,13
|
|EKGYO
|5,64
|1.057.742.304
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,42
|336.948.460
|% -0,41
|
|ALBRK
|3,43
|477.159.826
|% -0,58
|
|ADESE
|1,37
|141.400.764
|% 2,24
|
|TSKB
|3,39
|280.785.246
|% 0,30
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6198
|18,6216
|% 0,06
|
|Euro
|19,0897
|19,1005
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,9331
|22,0431
|% -0,51
|
|Frank
|19,3999
|19,5168
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9386
|4,9634
|% 0,04
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.958
|7.078
|-53,00
|
|Yarım
|3.379
|3.460
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|-0,64
|