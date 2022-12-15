***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:43
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087526
BIST
15:465.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 15,28
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.082
15:4618,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:4619,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0855
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:461.066,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,43
|Açılış
|: 1.066,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:44
|EPLAS
|28,82
|35.623.218
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.957.442
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|591.865
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.578.456
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.182.763
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,23
|387.375.636
|% -9,41
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,22
|203.873.837
|% -8,04
|
|THYAO
|138,90
|5.537.447.344
|% 1,39
|
|ASELS
|57,05
|5.330.199.553
|% 1,15
|
|ENKAI
|25,38
|4.508.402.122
|% 8,93
|
|ISCTR
|11,90
|4.127.167.475
|% 6,54
|
|AKBNK
|18,06
|4.002.013.165
|% 4,45
|
|SKBNK
|2,84
|1.420.093.060
|% 4,41
|
|EKGYO
|7,77
|3.983.583.223
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,90
|4.127.167.475
|% 6,54
|
|VAKBN
|10,95
|2.702.176.346
|% 3,20
|
|YKBNK
|11,66
|2.744.079.692
|% 4,86
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6503
|% 0,15
|
|Euro
|19,7998
|19,8139
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9183
|23,0332
|% -0,68
|
|Frank
|20,0162
|20,1368
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,07
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,29
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,39
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.202
|7.250
|-78,00
|
|Yarım
|3.488
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,02
|