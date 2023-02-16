***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:22
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114054
BIST
13:174.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 30,60
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:1718,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:1720,2084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0502
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:171.113,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.113,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PNLSN
|35,26
|35.454.455
|% 7,96
|
|OTTO
|89,55
|193.885
|% 5,41
|
|AZTEK
|21,76
|21.184.097
|% 2,74
|
|KUVVA
|44,86
|332.672
|% 0,00
|
|KCAER
|17,55
|84.993.082
|% -1,35
|
|MACKO
|59,35
|471.280.942
|% -9,94
|
|LIDER
|108,30
|34.340.922
|% -9,75
|
|ALFAS
|190,40
|132.949.006
|% -8,51
|
|HUNER
|8,14
|82.513.656
|% -8,33
|
|SDTTR
|79,80
|165.912.628
|% -8,22
|
|ASTOR
|25,28
|995.078.166
|% -6,23
|
|MACKO
|59,35
|471.280.942
|% -9,94
|
|SOKE
|12,63
|213.579.225
|% -8,21
|
|AHGAZ
|81,80
|181.783.506
|% -4,50
|
|SDTTR
|79,80
|165.912.628
|% -8,22
|
|ASTOR
|25,28
|995.078.166
|% -6,23
|
|SOKE
|12,63
|213.579.225
|% -8,21
|
|SEGYO
|1,99
|29.845.787
|% -5,24
|
|HUNER
|8,14
|82.513.656
|% -8,33
|
|MACKO
|59,35
|471.280.942
|% -9,94
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8455
|18,8494
|% 0,00
|
|Euro
|20,1958
|20,2028
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6709
|22,7846
|% 0,28
|
|Frank
|20,3635
|20,4862
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0107
|5,0359
|% 0,03
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,42
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|16,00
|
|Tam
|7.576
|7.626
|-9,00
|
|Yarım
|3.701
|3.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,32
|