***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2023 10:13
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185492
BIST
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12:167.693
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -44,71
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:1627,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0632
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3000
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:1629,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1316
|Açılış
|: 19,5736
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6302
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:161.656,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ORGE
|46,20
|123.907.556
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.099.848
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.752.153
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|58.859.862
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|409.517.776
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|491.438.363
|% -9,98
|
|AVHOL
|96,50
|91.745.809
|% -8,53
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ONCSM
|245,50
|368.740.900
|% -6,51
|
|ASTOR
|139,90
|5.279.647.364
|% -0,07
|
|THYAO
|261,80
|4.822.722.684
|% 0,15
|
|KRDMD
|25,84
|2.028.050.262
|% 2,95
|
|EREGL
|42,26
|2.015.944.322
|% -0,70
|
|GESAN
|112,20
|1.752.827.099
|% 6,25
|
|ZOREN
|4,96
|1.579.504.580
|% 9,49
|
|ADESE
|2,31
|430.467.273
|% -6,10
|
|SKBNK
|3,99
|515.319.483
|% -1,24
|
|KRDMD
|25,84
|2.028.050.262
|% 2,95
|
|YKBNK
|16,04
|1.104.649.180
|% 1,26
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0527
|27,0578
|% 0,19
|
|Euro
|29,5823
|29,6028
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,2612
|34,4331
|% 0,32
|
|Frank
|30,7540
|30,9392
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1956
|7,2317
|% 0,27
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.088
|11.164
|-42,00
|
|Yarım
|5.561
|5.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,10
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 67 kaybederek (% -0.74 ) 8, 302
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12:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, THYAO, KRDMD
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12:29XU100
Endeks 7, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 48, 514.00 milyon TL de
-
12:29ADESE
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 781, 812 adet işlem
-
12:28KTLEV
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 819 adet işlem