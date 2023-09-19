***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2023 10:05
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196100
BIST
'
10:387.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 76,69
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:3827,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0278
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:3828,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:381.680,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.680,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TARKM
|190,30
|6.712.833
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|30.622.096
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|136.467.667
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,69
|142.920.540
|% -6,42
|
|EUYO
|13,40
|184.939
|% -5,37
|
|IHAAS
|19,84
|23.485.916
|% -4,62
|
|THYAO
|220,40
|1.646.664.482
|% 1,05
|
|ISCTR
|22,08
|947.005.065
|% 1,19
|
|TUPRS
|140,60
|913.765.639
|% 1,52
|
|SISE
|52,50
|752.841.087
|% 1,06
|
|KOZAL
|28,14
|652.101.855
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,16
|419.627.477
|% 0,62
|
|ISCTR
|22,08
|947.005.065
|% 1,19
|
|SKBNK
|5,73
|232.661.621
|% -0,52
|
|YKBNK
|16,13
|602.242.356
|% 1,19
|
|PSGYO
|5,43
|177.742.472
|% 1,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0311
|27,0373
|% 0,11
|
|Euro
|28,9094
|28,9282
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3628
|33,5302
|% 0,02
|
|Frank
|30,0036
|30,1843
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1857
|7,2218
|% 0,08
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,26
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|0,13
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.107
|11.192
|-22,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,22
|0,02
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|0,49
|