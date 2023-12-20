***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 12:00
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227268
BIST
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14:107.650
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -75,95
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1029,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0424
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1031,9033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0583
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8833
14:101.906,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.906,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.318.154
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.662.979
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.909.554
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.723.500
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.259.580
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|THYAO
|242,80
|3.794.328.373
|% -1,02
|
|ISCTR
|23,88
|1.845.978.881
|% 0,25
|
|AKBNK
|39,26
|1.800.017.497
|% 0,98
|
|YKBNK
|20,54
|1.671.345.709
|% -0,48
|
|EREGL
|42,16
|1.586.073.050
|% -2,54
|
|BEGYO
|2,74
|467.680.958
|% -7,74
|
|YKBNK
|20,54
|1.671.345.709
|% -0,48
|
|ISCTR
|23,88
|1.845.978.881
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,13
|532.486.783
|% 0,42
|
|AKBNK
|39,26
|1.800.017.497
|% 0,98
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1294
|29,1348
|% 0,15
|
|Euro
|31,8917
|31,9033
|% -0,18
|
|Sterlin
|36,7837
|36,9682
|% -0,34
|
|Frank
|33,6693
|33,8722
|% 0,01
|
|Riyal
|7,7421
|7,7809
|% 0,13
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|951,91
|953,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,62
|1.207,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,16
|80,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,80
|2.037,04
|% 0,66
|