***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 12:06
***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borusan Grubu'nun, Salzgitter Mannesmann GmbH ile ortaklığının sona ermesi ile birlikte Şirketimizin marka kimliği de yenilenmiştir. Bundan böyle, Şirketimiz Türkiye'de "Borusan Boru", uluslararası arenada ise "Borusan Pipe" markalarıyla faaliyetlerine devam edecektir. Marka kimliğine ilişkin basın açıklaması ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220840
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|HURGZ
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