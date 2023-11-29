***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Grubu'nun, Salzgitter Mannesmann GmbH ile ortaklığının sona ermesi ile birlikte Şirketimizin marka kimliği de yenilenmiştir. Bundan böyle, Şirketimiz Türkiye'de "Borusan Boru", uluslararası arenada ise "Borusan Pipe" markalarıyla faaliyetlerine devam edecektir. Marka kimliğine ilişkin basın açıklaması ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220840BIST