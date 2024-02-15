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***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2024 22:28
***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Anıl Karaca İcra Kurulu Üyesi 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com
Ekin Taş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 927228 / 926650
Ceren Cem Kurumsal Finans Ve Hazine Müdürü 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249936


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BSOKE 13,75 137.522.777 % 10,00  
BNTAS 14,09 96.143.951 % 9,99  
SELVA 15,42 109.149.825 % 9,99  
KUVVA 57,25 7.051.511 % 9,99  
HUBVC 14,97 80.233.796 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 30,7041 30,7112 % -0,05  
Euro 33,1423 33,3101 % 0,28  
Sterlin 38,5747 38,7681 % -0,03  
Frank 34,7616 34,9710 % -0,04  
Riyal 8,1695 8,2105 % -0,03  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,89 22,93 % 0,66  
Platin 900,85 902,52 % 0,66  
Paladyum 955,93 958,67 % 0,66  
Brent Pet. 82,93 82,93 % 0,66  
Altın Ons 2.004,27 2.004,55 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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