***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAnıl Karaca İcra Kurulu Üyesi 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.comEkin Taş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 927228 / 926650Ceren Cem Kurumsal Finans Ve Hazine Müdürü 0 212 393 57 58 bmb.investor@borusan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249936BIST