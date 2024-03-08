***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2024 18:48
***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.borusanboru.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bb.investor@borusan.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Anıl Karaca İcra Kurulu Üyesi 0 212 393 57 58 bb.investor@borusan.com
Ekin Taş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0 212 393 57 58 bb.investor@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 927228 / 926650
Ceren Cem Kurumsal Finans Ve Hazine Müdürü 0 212 393 57 58 bb.investor@borusan.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEMİH ABİDİN ÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 02.01.2017 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2016 İcrada Görevli Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
DEFNE KOCABIYIK NARTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2019 İcrada Görevli Değil İhracat Satış Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil
MUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.11.2023 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
LEVENT KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.11.2023 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AHMET MURAT SELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
BÜLENT BOZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257178
BIST