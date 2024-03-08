***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.borusanboru.comElektronik Posta AdresiE-postabb.investor@borusan.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAnıl Karaca İcra Kurulu Üyesi 0 212 393 57 58 bb.investor@borusan.comEkin Taş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0 212 393 57 58 bb.investor@borusan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 927228 / 926650Ceren Cem Kurumsal Finans Ve Hazine Müdürü 0 212 393 57 58 bb.investor@borusan.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEMİH ABİDİN ÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 02.01.2017 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2016 İcrada Görevli Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiDEFNE KOCABIYIK NARTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2019 İcrada Görevli Değil İhracat Satış Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye DeğilMUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.11.2023 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiLEVENT KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.11.2023 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAHMET MURAT SELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı. Denetim Komite ÜyesiİBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıBÜLENT BOZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140984 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257178BIST