GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.03.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER


r Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi''nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 8 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826056


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:04105.508
Değişim :  1,92% |  1.983,73
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
En Yüksek
106.857 En Düşük
105.131
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESPC 5,65 31.254.203 % 15,31  
DOKTA 25,52 5.816.676 % 14,95  
DAGHL 3,27 4.435.323 % 14,74  
VKING 2,96 3.480.646 % 14,73  
HATEK 9,00 14.615.658 % 14,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9517 7,9916 % -1,04  
Frank 6,5397 6,5791 % -1,08  
Riyal 1,6253 1,6335 % -0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 -14,19  
Altın Gr. 327 327 -4,63  
Cumhuriyet 2.167 2.199 -15,00  
Tam 2.158 2.211 -11,49  
Yarım 1.043 1.070 -5,56  
Çeyrek 523 535 -2,78  
Gümüş.Ons 17,07 17,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,00  
B. Petrol 38,11 38,11 3,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru