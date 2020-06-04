***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 13:48
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi''nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849085
BIST
15:04109.704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 593,11
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:046,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:047,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:04370,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,54
|Açılış
|: 370,48
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.151.619
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.208.369
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.468.372
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.917.471
|% 9,91
|
|AVGYO
|2,16
|41.314.052
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.702.083
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|1.033.729.723
|% 1,36
|
|ASELS
|32,08
|892.020.176
|% 1,01
|
|GARAN
|8,19
|588.486.746
|% -0,36
|
|PETKM
|3,75
|556.243.428
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|492.507.858
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|492.507.858
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|556.243.428
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|152.840.058
|% 0,87
|
|IHLGM
|1,39
|174.521.839
|% 2,21
|
|TRGYO
|2,97
|358.558.985
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4408
|8,4831
|% -0,09
|
|Frank
|7,0036
|7,0458
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7899
|1,7989
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,76
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.442
|15,30
|
|Tam
|2.484
|2.513
|15,80
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|7,70
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,45
|39,45
|-0,34
|