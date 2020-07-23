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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.07.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06/07/2020
Tescil Tarihi
20/07/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22/07/2020 10123
Açıklamalar

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861398


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KONYA 376,20 63.737.756 % 10,00  
PKENT 592,90 1.648.262 % 10,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 14,04  
Altın Gr. 415 415 2,58  
Cumhuriyet 2.703 2.725 27,30  
Tam 2.784 2.796 28,00  
Yarım 1.351 1.368 13,70  
Çeyrek 678 685 6,90  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 -0,28  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 -0,08  
B. Petrol 43,99 43,99 -0,29  
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