***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.07.2020 16:25
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06/07/2020
Tescil Tarihi
20/07/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22/07/2020 10123
Açıklamalar
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861398
BIST
17:44119.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 961,38
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:446,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:447,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:44415,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,14
|Açılış
|: 415,50
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.492.711
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|EGGUB
|101,30
|15.028.268
|% 9,99
|
|KUTPO
|37,30
|117.753.623
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.079.150
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.802.998.510
|% 2,90
|
|THYAO
|11,83
|1.032.297.153
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|KRDMD
|3,12
|720.761.568
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ZOREN
|2,66
|486.791.615
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6936
|8,7372
|% -0,07
|
|Frank
|7,3648
|7,4092
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|14,04
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.725
|27,30
|
|Tam
|2.784
|2.796
|28,00
|
|Yarım
|1.351
|1.368
|13,70
|
|Çeyrek
|678
|685
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:58XU100
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 841, 4 artarak (% 0.77 ) 109, 488