***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2021 17:17
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/05/2021
Tescil Tarihi
01/07/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01/07/2021 10361
Açıklamalar
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945485
BIST
17:451.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,81
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:458,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6468
17:4510,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2799
17:45494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:43
|VERTU
|23,10
|53.871.497
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.443
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.910.958
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.361.518
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.117.190
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,37
|6.903.610
|% -8,67
|
|THYAO
|13,62
|1.138.698.425
|% 1,87
|
|GARAN
|8,41
|916.780.467
|% 1,33
|
|SASA
|27,46
|427.688.237
|% 1,03
|
|KOZAL
|117,50
|370.109.208
|% 0,34
|
|ERBOS
|130,90
|342.619.316
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,89
|255.836.900
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|284.370.653
|% 1,39
|
|GARAN
|8,41
|916.780.467
|% 1,33
|
|THYAO
|13,62
|1.138.698.425
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.443
|% 10,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6476
|8,6513
|% -0,55
|
|Euro
|10,2836
|10,2900
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9066
|11,9663
|% -0,76
|
|Frank
|9,3231
|9,3793
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% -0,38
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|
Seans Raporu
17:43
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17:55SNGYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 395, 700 adet işlem
-
17:54JANTS
Yüzde 4.70 oranında artışla 81.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 807 adet işlem
-
17:53BLCYT
Yüzde 8.59 oranında artışla 19.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 156, 898 adet işlem
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17:52NUGYO
Yüzde 5.39 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 556 adet işlem
-
17:50ECZYT
Yüzde 9.08 oranında artışla 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 353, 416 adet işlem