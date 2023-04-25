***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2023 20:07
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023..31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak,
1) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine
2) Olağan Genel Kurul toplantısında bu hususun ortakların onayına sunulmasına
katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140983
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0568
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.248,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4266
|19,4323
|% 0,15
|
|Euro
|21,3209
|21,3441
|% -0,25
|
|Sterlin
|24,0421
|24,1627
|% -0,46
|
|Frank
|21,6949
|21,8256
|% -0,36
|
|Riyal
|5,1649
|5,1908
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|6,97
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.086
|9.292
|100,00
|
|Yarım
|4.438
|4.536
|42,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.282
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|-1,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN