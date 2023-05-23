***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.05.2023 16:11
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25-04-2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01-01-2023..31-12-2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23-05-2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Olağan genel kurul toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı için şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir.
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153110
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0347
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.255,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,26
|29.151.975
|% 9,95
|
|CANTE
|21,28
|201.041.506
|% 9,92
|
|GWIND
|16,65
|137.375.840
|% 7,70
|
|KGYO
|48,20
|32.260.754
|% 7,25
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.631.616
|% -9,45
|
|MERCN
|25,08
|17.430.462
|% -7,11
|
|KLRHO
|25,08
|24.981.437
|% -5,79
|
|TUREX
|23,54
|12.702.739
|% -5,76
|
|MANAS
|6,51
|23.459.305
|% -5,65
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.631.616
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|CWENE
|134,50
|1.110.670.085
|% 2,20
|
|BIENY
|42,82
|990.159.933
|% 0,05
|
|SDTTR
|118,90
|615.807.344
|% 2,50
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.631.616
|% -9,45
|
|AKFYE
|9,87
|306.835.209
|% 0,41
|
|KAYSE
|15,08
|448.281.431
|% -4,86
|
|BIENY
|42,82
|990.159.933
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8516
|19,8565
|% 0,16
|
|Euro
|21,4095
|21,4294
|% -0,11
|
|Sterlin
|24,5988
|24,7222
|% 0,13
|
|Frank
|21,9690
|22,1013
|% -0,05
|
|Riyal
|5,2779
|5,3044
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.560
|4.782
|120,00
|
|Çeyrek
|2.273
|2.377
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de