***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23 Mayıs 2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01 Ocak 2023-31 Aralık 2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23 Mayıs 2023Tescil Tarihi7 Haziran 2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08 Haziran 2023-10848AçıklamalarŞirketimizin 23.Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 08.Haziran 2023 tarih, 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157431BIST