***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2023 18:56
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23 Mayıs 2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2023-31 Aralık 2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23 Mayıs 2023
Tescil Tarihi
7 Haziran 2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08 Haziran 2023-10848
Açıklamalar
Şirketimizin 23.Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 08.Haziran 2023 tarih, 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157431
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1131
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,4726
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.478,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 28,01
|Açılış
|: 1.478,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3634
|23,3684
|% 0,49
|
|Euro
|25,3631
|25,4172
|% 1,89
|
|Sterlin
|29,2243
|29,3708
|% 1,32
|
|Frank
|25,8482
|26,0039
|% 1,55
|
|Riyal
|6,2126
|6,2437
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.479
|1.479
|28,01
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
|