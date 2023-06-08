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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.06.2023 18:56
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23 Mayıs 2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2023-31 Aralık 2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23 Mayıs 2023
Tescil Tarihi
7 Haziran 2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08 Haziran 2023-10848
Açıklamalar

Şirketimizin 23.Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 08.Haziran 2023 tarih, 10848  sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157431


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