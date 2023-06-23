***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23-06-2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafındanŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. Maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin, II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") "Önemli Nitelikte İşlemler" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem teşkil ettiği ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimiz paylarının işbu yönetim kurulu kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu tarih olan 23 Haziran 2023 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 221,80 TL olacağı işbu yönetim kurulu kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu tarih olan 23 Haziran 2023 tarihi itibariyle pay sahibi olup Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde öngörülen değişikliklerin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulacağı toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağı ve daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcıların anılan Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Uygulama Rehberini inceleyebileceklerinin tespitine, Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullandırılması Yükümlülüğünden Muafiyet Halleri" başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin, imtiyazların kapsam bakımından daraltılması niteliğinde olması, imtiyazların kapsamının daraltılması karşılığında söz konusu imtiyazın sahibi olan pay sahibimiz Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'ye herhangi bir bedel ödenmeyecek veya sair menfaat sağlanmayacak olması ve bu değişikliğin Şirketimizin yönetim yapısından herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak olması nedeniyle, Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruda, esas sözleşme değişikliği talebimizin olumlu karşılanması durumunda Tebliğ kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınmasının talep edilmesine, Söz konusu izin ve muafiyet talebimiz olumlu karşılandığı takdirde, onaylı Esas Sözleşme tadil metninin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Esas sözleşme tadili talebimizin olumlu karşılanıp ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet talebimiz olumlu karşılanmadığı takdirde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda katlanılacak toplam maliyetin yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilecek tutarı aşacak olması veya yönetim kurulunca belirlenen orandan fazla paya sahip veya yönetim kurulunca belirlenecek nitelikteki ortakların olumsuz oy kullanması halinde söz konusu işlemden vazgeçilmesine genel kurulca karar verilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağının tespitine, Yukarıdaki hususlar kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi ve Tebliğ kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına,karar vermiştir.Alınan bu karar uyarınca 23 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme değişikliğine izin ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet başvurusu yapılmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162054BIST