***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu 23.06.2023 tarihli toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. Maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı başvurularının yapılması hakkında karar almış olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği için ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu 23.06.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize 23.08.2023 tarihinde ulaşan 18.08.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-41063 sayılı yazısı ile, esas sözleşme tadili ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet taleplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı bildirilmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuya açıklanmaya devam edilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188842BIST