***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.03.2022 23:03
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021
dönemine ait faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006686
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2140
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2223
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7545
En Düşük
15,4208
18:05874,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,20
|Açılış
|: 874,17
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0940
|14,1096
|% 1,54
|
|Euro
|15,6634
|15,7291
|% 1,43
|
|Sterlin
|18,8097
|18,9040
|% 1,92
|
|Frank
|15,2587
|15,3506
|% 1,27
|
|Riyal
|3,7483
|3,7671
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-13,71
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,50
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|9,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT