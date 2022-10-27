***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
27.10.2022 23:25
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hatadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074922
BIST
11:533.895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -39,10
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.893
11:5318,6181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:5318,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:53988,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,71
|Açılış
|: 988,44
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ERSU
|5,50
|35.417.759
|% 10,00
|
|AKCNS
|41,80
|78.263.377
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.298.141
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.874.180
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.196.501
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,82
|57.373.578
|% -9,60
|
|BRSAN
|54,20
|92.878.668
|% -7,74
|
|EUREN
|53,30
|80.963.277
|% -7,14
|
|CRFSA
|59,00
|55.444.500
|% -6,94
|
|THYAO
|98,70
|1.173.817.363
|% -0,70
|
|AKBNK
|14,92
|1.172.057.460
|% -2,04
|
|SASA
|108,60
|1.099.833.862
|% 4,52
|
|TUPRS
|366,30
|976.043.330
|% -1,74
|
|YKBNK
|9,01
|899.112.361
|% -2,80
|
|EKGYO
|4,45
|459.890.838
|% -1,55
|
|YKBNK
|9,01
|899.112.361
|% -2,80
|
|ISCTR
|9,05
|721.496.354
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,92
|1.172.057.460
|% -2,04
|
|SKBNK
|2,07
|133.600.610
|% -1,90
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6218
|% 0,12
|
|Euro
|18,5334
|18,5468
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,4020
|21,5094
|% -0,13
|
|Frank
|18,6413
|18,7536
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,12
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,20
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-42,00
|
|Tam
|6.628
|6.687
|-49,00
|
|Yarım
|3.230
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|-0,77
|
Seans Raporu
11:51
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12:06EUREN
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12:03AGYO
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 696, 701 adet işlem
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12:01CELHA
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 23.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 429 adet işlem
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12:00TRCAS
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 831 adet işlem