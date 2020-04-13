***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine tekrar başlanması,Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiItalya Fabrikamız, Gemlik Spiral Kaynaklı Boru ve Istanbul Halkalı Boru TesislerimizFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVİD-19 SalgınıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerSağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileriYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimiz fabrikalarının güncel üretim durumu aşağıda özetlenmiştir- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında üretime ara verdiğimiz Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimiz 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle minimum çalışan sayısıyla üretime başlamıştır.- İstanbul ilimizdeki Covid-19 vaka artış oranlarını dikkate alarak, önlem amaçlı olarak üretime ara verdiğimiz İstanbul Halkalı fabrikamız 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle minimum çalışan sayısıyla üretime başlamıştır.- BM Vobarno fabrikamızın yer aldığı İtalya'da Covid-19 salgınının yayılımı sebebiyle ülke geneli tüm üretim faaliyetleri durdurulmuştu. İtalyan hükümetinin son kararıyla bu duruş 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Gelişmeler takip edilmekte olup tüm fabrikalarımızda (Gemlik Boyuna Kaynaklı Boru, Gemlik Otomotiv Borusu, BM Pipe US Houston/Teksas dahil) sosyal mesafe önlemi doğrultusunda minimum çalışan sayılarıyla üretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi devam etmektedir. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837535BIST