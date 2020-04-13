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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

13.04.2020 16:40
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
COVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine tekrar başlanması,
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Italya Fabrikamız, Gemlik Spiral Kaynaklı Boru ve Istanbul Halkalı Boru Tesislerimiz
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVİD-19 Salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

               Şirketimiz fabrikalarının güncel üretim durumu aşağıda özetlenmiştir
 
-        Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında üretime ara verdiğimiz Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimiz 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle minimum çalışan sayısıyla üretime başlamıştır.
-        İstanbul ilimizdeki Covid-19 vaka artış oranlarını dikkate alarak, önlem amaçlı olarak üretime ara verdiğimiz İstanbul Halkalı fabrikamız 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle minimum çalışan sayısıyla üretime başlamıştır.
-        BM Vobarno fabrikamızın yer aldığı İtalya'da Covid-19 salgınının yayılımı sebebiyle ülke geneli tüm üretim faaliyetleri durdurulmuştu. İtalyan hükümetinin son kararıyla bu duruş 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Gelişmeler takip edilmekte olup tüm fabrikalarımızda (Gemlik Boyuna Kaynaklı Boru, Gemlik Otomotiv Borusu, BM Pipe US Houston/Teksas dahil) sosyal mesafe önlemi doğrultusunda minimum çalışan sayılarıyla üretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi devam etmektedir. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837535


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Cumhuriyet 2.399 2.457 77,50  
Tam 2.466 2.529 83,50  
Yarım 1.199 1.231 38,80  
Çeyrek 602 615 19,60  
Gümüş.Ons 15,31 15,36 -0,07  
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