***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 0 0 66.007.525 -66.007.525 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.151.716 0 0 277.669.129 2.687.078 16.880.080 288.084.571 135.666 288.220.237Kar Payları0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.817.463 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.279.154.380 2.635.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 388.618.005 16.880.080 0 3.173.660.023 2.110.681 3.175.770.704Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 178.446.274 5.459.829 102.415.772 2.688.843.502 -8.175.140 70.329.043 379.582.107 -10.503.167 3.548.148.220 1.053.239 3.549.201.459Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.480.202 0 -11.983.369 10.503.167 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 481.758.913 8.904.417 73.384.552 564.047.882 92.206 564.140.088Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.926.476 0 5.459.829 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 3.170.602.415 729.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329.043 0 0 0 367.598.738 73.384.552 0 4.112.196.102 1.145.445 4.113.341.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-447.802.363 -510.518.774Dönem Karı (Zararı)73.388.427 16.849.884Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)73.388.427 16.926.762Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -76.878Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-340.828.150 -68.674.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 64.635.119 46.940.442Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler350.545 879.715Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 80.869Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 350.545 798.846Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.942.198 408.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.942.198 408.640Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -22.424.040 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.861.101 35.450.094Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -610.522 -1.678.162Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 34.471.623 37.128.256Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-408.181.841 -142.924.514Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -14.011.232 -9.428.644Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-178.801.007 -453.064.179Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-298.361.179 -396.101.187İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23 -48.973.855 -26.749.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -249.387.324 -369.351.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.701.012 11.768.082İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)76.701.012 11.768.082Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -234.964.071 -33.283.749Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -14.280.609 50.292.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler297.654.109 -72.518.546İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -788.936 -17.506.534İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23 298.443.045 -55.012.012Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.669.623 21.467.112İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-41.669.623 21.467.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.119.354 -34.688.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.844.015 -25.321.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)37.963.369 -9.367.542Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-446.240.730 -504.888.562İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-395.619 -216.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-929.181 -604.712Vergi İadeleri (Ödemeleri)-236.833 -5.686.738Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 878.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.231.614 -61.879.851Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.462.950 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.462.950 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-90.118.604 -61.879.851Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -90.118.604 -61.879.851Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler18 22.424.040 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI517.598.491 134.308.882Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri869.890.790 3.750.116.929Kredilerden Nakit Girişleri869.890.790 3.750.116.929Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-314.233.297 -3.575.893.171Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-314.233.297 -3.575.893.171Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.197.901 -4.464.782Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-8.904.417 -2.687.078Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-25.567.206 -34.441.178Alınan Faiz19 610.522 1.678.162YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.564.514 -438.089.743Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi317.237.122 91.631.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321.801.636 -346.458.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ789.861.662 945.308.903DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.111.663.298 598.850.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.111.663.298 789.861.662Ticari Alacaklar6 1.149.405.162 851.043.983İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 163.800.379 114.826.524İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar985.604.783 736.217.459Diğer Alacaklar64.538.745 141.239.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar64.538.745 141.239.757Türev Araçlar729.277 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar729.277 0Stoklar7 1.393.891.644 1.158.927.573Peşin Ödenmiş Giderler8 110.323.533 61.451.065İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler110.323.533 61.451.065Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 5.252.091 14.838.511Diğer Dönen Varlıklar72.022.589 70.202.444İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 0 114.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar72.022.589 70.088.120ARA TOPLAM3.907.826.339 3.087.564.995Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.907.826.339 3.087.564.995DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar438.650.225 386.729.759Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar438.650.225 386.729.759Maddi Duran Varlıklar10 5.118.519.495 4.495.873.884Kullanım Hakkı Varlıkları9 27.593.832 15.805.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.296.487 12.637.747Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.296.487 12.637.747Peşin Ödenmiş Giderler8 5.581.068 40.172.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.581.068 40.172.927Diğer Duran Varlıklar346.119 322.249İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar346.119 322.249TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.604.987.226 4.951.542.502TOPLAM VARLIKLAR9.512.813.565 8.039.107.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.119.683.926 1.550.994.168İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.119.683.926 1.550.994.168Banka Kredileri5 2.119.683.926 1.550.994.168Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları367.325.742 475.613.004İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları367.325.742 475.613.004Banka Kredileri5 353.346.181 465.441.018Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.979.561 10.171.986Ticari Borçlar6 1.199.303.060 901.648.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 14.184.440 14.973.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.185.118.620 886.675.575Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.046.677 6.335.667Diğer Borçlar37.596.372 79.265.995İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.596.372 79.265.995Türev Araçlar0 8.175.140Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 8.175.140Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.657.182 1.271.172İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.657.182 1.271.172Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler125.225.041 103.358.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler125.225.041 103.358.692ARA TOPLAM3.872.838.000 3.126.662.789Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.872.838.000 3.126.662.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar925.898.350 820.703.440İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar925.898.350 820.703.440Banka Kredileri5 913.871.841 814.809.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 12.026.509 5.894.171Uzun Vadeli Karşılıklar25.607.981 20.970.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25.607.981 20.970.848Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 575.127.687 521.568.961TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.526.634.018 1.363.243.249TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.399.472.018 4.489.906.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.112.196.102 3.548.148.220Ödenmiş Sermaye13 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)287.802.077 286.321.875Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)102.415.772 102.415.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)185.386.305 183.906.103Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 179.926.476 178.446.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.459.829 5.459.829Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.171.331.692 2.680.668.362Yabancı Para Çevrim Farkları3.170.602.415 2.688.843.502Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)729.277 -8.175.140Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)729.277 -8.175.140Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 70.329.043 70.329.043Yasal Yedekler70.329.043 70.329.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları367.598.738 379.582.107Net Dönem Karı veya Zararı73.384.552 -10.503.167Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 1.145.445 1.053.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.113.341.547 3.549.201.459TOPLAM KAYNAKLAR9.512.813.565 8.039.107.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.199.198.103 1.149.200.835Satışların Maliyeti14 -1.039.943.991 -1.038.852.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.254.112 110.348.178BRÜT KAR (ZARAR)159.254.112 110.348.178Genel Yönetim Giderleri15,16 -58.952.581 -56.485.829Pazarlama Giderleri15,16 -23.297.621 -19.194.257Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 23.908.296 13.977.809Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -18.507.146 -3.940.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.405.060 44.705.133Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 22.424.040 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)104.829.100 44.705.133Finansman Gelirleri19 2.271.298 3.186.833Finansman Giderleri19 -47.723.203 -40.393.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.377.195 7.498.118Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.011.232 9.428.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri 9.529.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.388.427 16.926.762DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 0 -76.878DÖNEM KARI (ZARARI)73.388.427 16.849.884Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 3.875 -30.196Ana Ortaklık Payları73.384.552 16.880.080Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,00051770 0,00011910Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,00000050Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -9.151.716Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -9.151.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar490.751.661 280.522.069Yabancı Para Çevrim Farkları481.847.244 277.834.991Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)481.847.244 277.834.991Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.904.417 2.687.078DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)490.751.661 271.370.353TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)564.140.088 288.220.237Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar92.206 135.666Ana Ortaklık Payları564.047.882 288.084.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940807BIST