***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 22:12
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750 178.446 5.460 102.416 2.688.844 -8.175 70.329 379.582 -10.503 3.548.149 1.053 3.549.202
Transferler
1.480 0 -11.983 10.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 481.759 8.904 73.385 564.048 92 564.140
Kar Payları
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.926 0 5.460 102.416 0 0 0 0 3.170.603 0 0 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 367.599 73.385 0 4.112.197 1.145 4.113.342
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.750 174.258 4.551 171.032 5.621.738 3.028 70.329 369.079 94.322 6.650.087 1.908 6.651.995
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 94.322 -94.322 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 654.805 8.899 108.699 772.403 110 772.513
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.258 0 4.551 171.032 0 0 0 0 6.276.543 0 0 0 11.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 463.401 108.699 0 7.422.490 2.018 7.424.508
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.244.161 -447.802
Dönem Karı (Zararı)
108.646 73.388
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
108.646 73.388
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
213.131 -340.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 114.270 64.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
767 351
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 767 351
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.289 4.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.289 4.943
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.044 -22.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.664 33.860
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.575 -611
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 105.239 34.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
65.496 -408.182
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.698 -14.011
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -9 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.558.070 -178.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-868.081 -298.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 71.833 -48.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -939.914 -249.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.161 76.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.161 76.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -614.033 -234.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -68.261 -14.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.786 297.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 43.255 -789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 97.531 298.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.876 -41.668
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.876 -41.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.196 36.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149.234 -1.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.038 37.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.236.293 -446.240
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-767 -396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -929
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.101 -237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.011 -65.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.463
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -95.042 -90.119
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.042 -90.119
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
18 113.044 22.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
501.855 517.598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.311.604 869.891
Kredilerden Nakit Girişleri
57.311.604 869.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.736.418 -314.233
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.736.418 -314.233
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.877 -4.198
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
3.492 -8.905
Ödenen Faiz
-67.521 -25.567
Alınan Faiz
19 1.575 610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-724.295 4.564
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.017 317.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-721.278 321.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.256.973 789.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.535.695 1.111.663
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.535.695 2.256.973
Ticari Alacaklar
6 2.884.474 2.020.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 203.203 275.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.681.271 1.745.340
Diğer Alacaklar
65.015 18.854
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.015 18.854
Türev Araçlar
15.489 6.520
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15.489 6.520
Stoklar
7 3.900.907 2.965.119
Peşin Ödenmiş Giderler
8 262.049 197.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
262.049 197.873
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 27.265 24.926
Diğer Dönen Varlıklar
241.655 122.723
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 211 146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
241.444 122.577
ARA TOPLAM
8.932.549 7.613.364
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.932.549 7.613.364
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
820.065 746.041
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
820.065 746.041
Maddi Duran Varlıklar
10 8.788.719 8.014.558
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 79.196 76.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.654 24.549
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.654 24.549
Peşin Ödenmiş Giderler
5.191 1.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.191 1.106
Diğer Duran Varlıklar
29.791 482
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29.791 482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.746.616 8.863.119
TOPLAM VARLIKLAR
18.679.165 16.476.483
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.153.783 2.227.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.153.783 2.227.028
Banka Kredileri
3.153.783 2.227.028
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.735.140 1.316.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.735.140 1.316.409
Banka Kredileri
1.704.188 1.286.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.952 29.975
Ticari Borçlar
6 3.336.010 3.195.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 105.361 62.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.230.649 3.133.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.110 8.885
Diğer Borçlar
92.024 46.148
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
92.024 46.148
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.962 42.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.962 42.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
467.616 458.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
467.616 458.750
ARA TOPLAM
8.827.645 7.295.136
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.827.645 7.295.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.306.590 1.546.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.306.590 1.546.463
Banka Kredileri
1.276.719 1.516.384
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.871 30.079
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.980 48.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.980 48.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.062.442 934.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.427.012 2.529.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.254.657 9.824.488
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.422.490 6.650.087
Ödenmiş Sermaye
13 141.750 141.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.626.384 5.971.579
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
13 171.032 171.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 178.809 178.809
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
174.258 174.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.551 4.551
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.276.543 5.621.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.927 3.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
11.927 3.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11.927 3.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 70.329 70.329
Yasal Yedekler
70.329 70.329
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
463.401 369.079
Net Dönem Karı veya Zararı
108.699 94.322
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.018 1.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.424.508 6.651.995
TOPLAM KAYNAKLAR
18.679.165 16.476.483
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 3.661.507 1.199.198
Satışların Maliyeti
14 -3.398.055 -1.039.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
263.452 159.254
BRÜT KAR (ZARAR)
263.452 159.254
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -130.557 -58.953
Pazarlama Giderleri
15-16 -51.884 -23.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 68.633 23.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -7.232 -18.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.412 82.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 113.053 22.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.465 104.829
Finansman Gelirleri
19 1.575 2.271
Finansman Giderleri
19 -115.696 -47.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.344 59.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.698 14.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -72
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -32.698 14.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.646 73.388
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.646 73.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -53 4
Ana Ortaklık Payları
108.699 73.384
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
654.968 481.847
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
654.968 481.847
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.899 8.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.899 8.905
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
663.867 490.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
772.513 564.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110 92
Ana Ortaklık Payları
772.403 564.048
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026188
BIST