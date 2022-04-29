***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750 178.446 5.460 102.416 2.688.844 -8.175 70.329 379.582 -10.503 3.548.149 1.053 3.549.202Transferler1.480 0 -11.983 10.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 481.759 8.904 73.385 564.048 92 564.140Kar Payları0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.926 0 5.460 102.416 0 0 0 0 3.170.603 0 0 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 367.599 73.385 0 4.112.197 1.145 4.113.342Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750 174.258 4.551 171.032 5.621.738 3.028 70.329 369.079 94.322 6.650.087 1.908 6.651.995Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 94.322 -94.322 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 654.805 8.899 108.699 772.403 110 772.513Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.258 0 4.551 171.032 0 0 0 0 6.276.543 0 0 0 11.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 463.401 108.699 0 7.422.490 2.018 7.424.508Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.244.161 -447.802Dönem Karı (Zararı)108.646 73.388Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)108.646 73.388Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler213.131 -340.828Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 114.270 64.635Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler767 351Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 767 351Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.289 4.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.289 4.943Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -113.044 -22.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler103.664 33.860Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.575 -611Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 105.239 34.471Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler65.496 -408.182Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.698 -14.011Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -9 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.558.070 -178.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-868.081 -298.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23 71.833 -48.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -939.914 -249.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.161 76.701İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.161 76.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -614.033 -234.964Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -68.261 -14.281Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler140.786 297.654İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23 43.255 -789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 97.531 298.443Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.876 -41.668İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)45.876 -41.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-148.196 36.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-149.234 -1.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.038 37.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.236.293 -446.240İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-767 -396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -929Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.101 -237Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.011 -65.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.463Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -95.042 -90.119Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.042 -90.119Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler18 113.044 22.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI501.855 517.598Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.311.604 869.891Kredilerden Nakit Girişleri57.311.604 869.891Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.736.418 -314.233Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.736.418 -314.233Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -10.877 -4.198Türev Araçlardan Nakit Çıkışları3.492 -8.905Ödenen Faiz-67.521 -25.567Alınan Faiz19 1.575 610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-724.295 4.564Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.017 317.237NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-721.278 321.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.256.973 789.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.535.695 1.111.663Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.535.695 2.256.973Ticari Alacaklar6 2.884.474 2.020.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 203.203 275.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.681.271 1.745.340Diğer Alacaklar65.015 18.854İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar65.015 18.854Türev Araçlar15.489 6.520Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15.489 6.520Stoklar7 3.900.907 2.965.119Peşin Ödenmiş Giderler8 262.049 197.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler262.049 197.873Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 27.265 24.926Diğer Dönen Varlıklar241.655 122.723İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 211 146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar241.444 122.577ARA TOPLAM8.932.549 7.613.364Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.932.549 7.613.364DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar820.065 746.041Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar820.065 746.041Maddi Duran Varlıklar10 8.788.719 8.014.558Kullanım Hakkı Varlıkları9 79.196 76.383Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.654 24.549Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.654 24.549Peşin Ödenmiş Giderler5.191 1.106İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.191 1.106Diğer Duran Varlıklar29.791 482İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29.791 482TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.746.616 8.863.119TOPLAM VARLIKLAR18.679.165 16.476.483KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 3.153.783 2.227.028İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.153.783 2.227.028Banka Kredileri3.153.783 2.227.028Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.735.140 1.316.409İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.735.140 1.316.409Banka Kredileri1.704.188 1.286.434Kiralama İşlemlerinden Borçlar30.952 29.975Ticari Borçlar6 3.336.010 3.195.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 105.361 62.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.230.649 3.133.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.110 8.885Diğer Borçlar92.024 46.148İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar92.024 46.148Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.962 42.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.962 42.015Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 677Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler467.616 458.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler467.616 458.750ARA TOPLAM8.827.645 7.295.136Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.827.645 7.295.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.306.590 1.546.463İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.306.590 1.546.463Banka Kredileri1.276.719 1.516.384Kiralama İşlemlerinden Borçlar29.871 30.079Uzun Vadeli Karşılıklar57.980 48.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar57.980 48.691Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.062.442 934.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.427.012 2.529.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.254.657 9.824.488ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.422.490 6.650.087Ödenmiş Sermaye13 141.750 141.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.626.384 5.971.579Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)13 171.032 171.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 178.809 178.809Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)174.258 174.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.551 4.551Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları6.276.543 5.621.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.927 3.028Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)11.927 3.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)11.927 3.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 70.329 70.329Yasal Yedekler70.329 70.329Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları463.401 369.079Net Dönem Karı veya Zararı108.699 94.322Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 2.018 1.908TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.424.508 6.651.995TOPLAM KAYNAKLAR18.679.165 16.476.483Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.661.507 1.199.198Satışların Maliyeti14 -3.398.055 -1.039.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)263.452 159.254BRÜT KAR (ZARAR)263.452 159.254Genel Yönetim Giderleri15-16 -130.557 -58.953Pazarlama Giderleri15-16 -51.884 -23.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 68.633 23.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -7.232 -18.507ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.412 82.405Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 113.053 22.424FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)255.465 104.829Finansman Gelirleri19 1.575 2.271Finansman Giderleri19 -115.696 -47.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)141.344 59.377Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.698 14.011Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -72Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -32.698 14.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)108.646 73.388DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)108.646 73.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -53 4Ana Ortaklık Payları108.699 73.384Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar654.968 481.847Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları654.968 481.847Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.899 8.905Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.899 8.905DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)663.867 490.752TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)772.513 564.140Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar110 92Ana Ortaklık Payları772.403 564.048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026188BIST