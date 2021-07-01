***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2021 17:16
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmaküresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - 2020 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10 - 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu görüşüldü Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
- Sn. Semih Abidin Özmen,
-Sn. Defne Kocabıyık Narter,
- Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll,
Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine - Sn. Ahmet Murat SELEK
- Sn. Bülent BOZDOĞAN
- Sn. İbrahim ROMANO
yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Borusan Mannesmann Boru Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun BMB 25 Mayıs 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945484
BIST