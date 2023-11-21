***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.11.2023 17:03
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.10.2023
Genel Kurul Tarihi 21.11.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Extraordinary General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak-2023-11-21.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun-2023-11-21.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219173
BIST