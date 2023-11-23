***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.10.2023Genel Kurul Tarihi 21.11.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Extraordinary General Assembly Invitation.pdf - İlan MetniEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.11.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak-2023-11-21.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun-2023-11-21.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219734BIST