***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 10:39
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 -31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu , geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910275
BIST
10:401.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:407,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:408,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:40404,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 404,50
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:38
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.426.411
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.717.561
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,50
|58.121.047
|% -7,41
|
|NIBAS
|35,90
|5.637.033
|% -4,88
|
|INTEM
|62,50
|2.558.184
|% -4,87
|
|TKURU
|357,90
|822.271
|% -4,71
|
|SASA
|43,00
|551.653.116
|% 4,42
|
|HALKB
|5,47
|397.515.520
|% 4,19
|
|KOZAL
|145,30
|392.879.740
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,54
|362.819.948
|% 0,65
|
|GUBRF
|76,75
|329.201.173
|% -1,48
|
|SKBNK
|1,54
|362.819.948
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,49
|225.686.314
|% -0,40
|
|HALKB
|5,47
|397.515.520
|% 4,19
|
|VAKBN
|4,41
|231.076.963
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,82
|131.037.036
|% -1,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0295
|7,0326
|% 0,57
|
|Euro
|8,4906
|8,4960
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7422
|9,7910
|% 0,50
|
|Frank
|7,8394
|7,8867
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8720
|1,8814
|% 0,74
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-6,34
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|