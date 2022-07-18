***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
18.07.2022 18:37
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Green Gas Lolland Falster
İhaleyi Açan Taraf
Evida Service A/S & Energinet Teknik og Anlæg A/S
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
EURO 13.500.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
EURO 13.500.000
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2022 3 Aylık Finansallara göre %5
Açıklamalar
Şirketimiz, " Evida Service A/S ve Energinet Teknik og Anlæg A/S " firmalarının düzenlemiş olduğu, Danimarka'nın Lolland ve Falster adalarında bulunan endüstriyel tesislere gerekli biyogazın taşınmasında kullanılacak olan hat boruları tedarik ihalesini kazanmıştır. İhale toplam bedeli yaklaşık 13.5 milyon Euro'dur. Söz konusu boruların sevkiyatı 2022 yılı içerisinde Gemlik Tesislerimiz'den gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045956
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1044
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2459
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05965,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,58
|Açılış
|: 965,13
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5275
|17,5313
|% 0,57
|
|Euro
|17,9164
|17,9815
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,9885
|21,0937
|% 0,87
|
|Frank
|18,0376
|18,1463
|% 1,37
|
|Riyal
|4,6576
|4,6810
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|2,05
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,21
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.531
|6.624
|0,00
|
|Yarım
|3.182
|3.238
|5,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem