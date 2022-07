***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhale Süreci / Sonucu

İhale Konusu: Green Gas Lolland Falster
İhaleyi Açan Taraf: Evida Service A/S & Energinet Teknik og Anlæg A/S
İhale Sonucu: Kazanıldı
İhale Bedeli: EURO 13.500.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım: EURO 13.500.000
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%): 2022 3 Aylık Finansallara göre %5

Açıklamalar:
Şirketimiz, " Evida Service A/S ve Energinet Teknik og Anlæg A/S " firmalarının düzenlemiş olduğu, Danimarka'nın Lolland ve Falster adalarında bulunan endüstriyel tesislere gerekli biyogazın taşınmasında kullanılacak olan hat boruları tedarik ihalesini kazanmıştır. İhale toplam bedeli yaklaşık 13.5 milyon Euro'dur. Söz konusu boruların sevkiyatı 2022 yılı içerisinde Gemlik Tesislerimiz'den gerçekleştirilecektir.