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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.07.2022 18:37
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Green Gas Lolland Falster
İhaleyi Açan Taraf
Evida Service A/S & Energinet Teknik og Anlæg A/S
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
EURO 13.500.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
EURO 13.500.000
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2022 3 Aylık Finansallara göre %5
Açıklamalar

   Şirketimiz, " Evida Service A/S ve Energinet Teknik og Anlæg A/S " firmalarının düzenlemiş olduğu, Danimarka'nın Lolland ve Falster adalarında bulunan endüstriyel tesislere gerekli biyogazın taşınmasında kullanılacak olan hat boruları tedarik ihalesini kazanmıştır. İhale toplam bedeli yaklaşık 13.5 milyon Euro'dur. Söz konusu boruların sevkiyatı 2022 yılı içerisinde Gemlik Tesislerimiz'den gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045956


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EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
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Yarım 3.182 3.238 5,00  
Çeyrek 1.596 1.619 3,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,76 0,05  
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