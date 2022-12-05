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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.12.2022 20:01
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Ereğli - İvriz 3.Kısım
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Noksel Çelik Boru San. A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%49.90
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
398.888.802,08 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
199.065.144,48 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.34
Açıklamalar

Borusan Mannesmann, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3.Kısım İhalesi"'ne, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 398.888.802,08 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılmıştır. İhalede Borusan Mannesmann'ın payı 199.065.144,48 TL'dir. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı ilk çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084534


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Tam 7.124 7.192 -82,00  
Yarım 3.455 3.516 -40,00  
Çeyrek 1.733 1.758 -20,00  
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