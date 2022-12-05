***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.12.2022 20:01
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Ereğli - İvriz 3.Kısım
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Noksel Çelik Boru San. A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%49.90
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
398.888.802,08 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
199.065.144,48 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.34
Açıklamalar
Borusan Mannesmann, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3.Kısım İhalesi"'ne, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 398.888.802,08 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılmıştır. İhalede Borusan Mannesmann'ın payı 199.065.144,48 TL'dir. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı ilk çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084534
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0441
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.062,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.062,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6525
|% 0,10
|
|Euro
|19,5602
|19,5852
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% -0,82
|
|Frank
|19,7216
|19,8404
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-25,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-14,46
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.124
|7.192
|-82,00
|
|Yarım
|3.455
|3.516
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|-0,55
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,59
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347