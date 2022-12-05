***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDevlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Ereğli - İvriz 3.Kısımİhaleyi Açan TarafDevlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarNoksel Çelik Boru San. A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%49.90İhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli398.888.802,08 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım199.065.144,48 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1.34AçıklamalarBorusan Mannesmann, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3.Kısım İhalesi"'ne, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 398.888.802,08 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılmıştır. İhalede Borusan Mannesmann'ın payı 199.065.144,48 TL'dir. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı ilk çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084534BIST