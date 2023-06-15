***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.06.2023 09:28
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
33,29%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
1.890.414.388,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
629.248.394,20 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,83 % (Bagımsız denetimden gecmis en son konsolide finansal sonuclara göre)
Açıklamalar
Borusan Mannesmann, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi"' ihalesine, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ve Ümran Çelik Boru A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmıştır. Söz konusu ihale 1.890.414.388 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılarak, BOTAŞ'la sözleşme imzalanmıştır. İhale tutarı içerisinde Borusan Mannesmann'ın payı 629.248.394.20 TL olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı 3. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın 4. çeyreğinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158830
BIST