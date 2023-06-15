Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.06.2023 09:28
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
33,29%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
1.890.414.388,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
629.248.394,20 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,83 % (Bagımsız denetimden gecmis en son konsolide finansal sonuclara göre)
Açıklamalar

Borusan Mannesmann, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi"' ihalesine, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ve Ümran Çelik Boru A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmıştır. Söz konusu ihale 1.890.414.388 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılarak, BOTAŞ'la sözleşme imzalanmıştır.    İhale tutarı içerisinde Borusan Mannesmann'ın payı 629.248.394.20 TL olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı 3. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın 4. çeyreğinde tamamlanacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158830


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:495.411
Değişim :  0,95% |  50,72
Açılış :  5.398  
Önceki Kapanış :  5.361  
En Düşük
5.378 En Yüksek
5.439
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSTIM 3,85 67.165.959 % 10,00  
KLKIM 53,90 48.346.276 % 10,00  
VKFYO 21,02 17.659.276 % 9,99  
RODRG 45,60 12.501.731 % 9,99  
FORTE 14,66 3.146.168 % 9,98  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Dolar 23,6682 23,6739 % 0,44  
Euro 25,6804 25,7229 % 0,87  
Sterlin 29,8763 30,0261 % 0,47  
Frank 26,1529 26,3104 % 0,45  
Riyal 6,2931 6,3247 % 0,49  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -6,20  
Altın Gr. 1.473 1.473 2,36  
Cumhuriyet 9.752 9.900 -102,00  
Tam 9.702 9.961 -93,84  
Yarım 4.754 4.841 -14,00  
Çeyrek 2.377 2.421 -6,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 -0,50  
Gümüş Gr. 17,81 17,82 -0,30  
B. Petrol 73,94 73,94 0,74  
Seans Raporu 12:47
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru