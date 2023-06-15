***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuManavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşiİhaleyi Açan TarafBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarNOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı33,29%İhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli1.890.414.388,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım629.248.394,20 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,83 % (Bagımsız denetimden gecmis en son konsolide finansal sonuclara göre)AçıklamalarBorusan Mannesmann, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi"' ihalesine, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ve Ümran Çelik Boru A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmıştır. Söz konusu ihale 1.890.414.388 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılarak, BOTAŞ'la sözleşme imzalanmıştır. İhale tutarı içerisinde Borusan Mannesmann'ın payı 629.248.394.20 TL olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı 3. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın 4. çeyreğinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158830BIST