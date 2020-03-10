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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2020 14:22
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSN00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSN00014 0 0
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplanarak, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda
2019 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 84.746.026 TL zarar Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 66.007.525 TL konsolide net dönem karı elde etmiş,
Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 8 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BMB_Kar_Dagıtım_Tablosu.pdf
EK: 2 BMB_Kar_Payı_Oranları_Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 141.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 69.644.750

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 76.167.268 -84.746.026
4. Vergiler ( - ) -10.462.611 0
5. Net Dönem Kârı 66.007.525 -84.746.026
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.007.525 -84.746.026
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 66.007.525 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.283.067 3.283.067
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 69.290.592 -81.462.959
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 66.007.525 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826055


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Frank 6,5508 6,5903 % -0,91  
Riyal 1,6265 1,6347 % -0,29  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 328 328 -3,75  
Cumhuriyet 2.167 2.199 -15,00  
Tam 2.164 2.218 -4,54  
Yarım 1.046 1.073 -2,20  
Çeyrek 525 537 -1,10  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,01  
B. Petrol 37,61 37,61 3,25  
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