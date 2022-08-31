***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.08.2022 18:41
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A (tr)'dan A+ (tr)'ye / (Stabil Görünüm)" yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1 (tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları ise "BB / (Negatif Görünüm)" olarak teyit etmiştir. JCR tarafından belirlenen kredi notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059173
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0992
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.005,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.005,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1930
|18,2112
|% 0,05
|
|Euro
|18,2975
|18,3097
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,1051
|21,2109
|% 0,00
|
|Frank
|18,5840
|18,6960
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-6,68
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.734
|6.806
|-26,00
|
|Yarım
|3.281
|3.327
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.663
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,00
|97,00
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem