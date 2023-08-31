***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu " A+ (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1 (tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları ise "BB / (Negatif Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190617BIST