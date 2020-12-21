***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.12.2020 08:40
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 18.12.2020 tarih ve BİAŞ-2- 5128 sayı ile yapılması istenen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin bilgilendirmedir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893965
BIST
12:581.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,85
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:587,6692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:589,3172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0354
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:58464,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,54
|Açılış
|: 464,09
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BOSSA
|15,40
|19.517.140
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.797.844
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.515.717
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,22
|1.184.378.230
|% 2,13
|
|TSKB
|1,91
|1.099.931.301
|% 3,80
|
|THYAO
|12,31
|1.006.270.380
|% -5,02
|
|GARAN
|9,69
|680.210.783
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,15
|603.875.567
|% -2,71
|
|TSKB
|1,91
|1.099.931.301
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,15
|603.875.567
|% -2,71
|
|ODAS
|4,03
|360.724.176
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,42
|121.051.577
|% -1,39
|
|THYAO
|12,31
|1.006.270.380
|% -5,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6614
|7,6692
|% 0,53
|
|Euro
|9,3093
|9,3172
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0763
|10,1268
|% -1,83
|
|Frank
|8,5714
|8,6231
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0319
|2,0421
|% 0,23
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-13,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.073
|3.119
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-2,02
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-0,98
|
|Çeyrek
|742
|760
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,18
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,60
|