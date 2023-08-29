***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.08.2023 18:29
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19459 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya ac¸ıklanmıs¸ olanlar haricinde, kamuya ac¸ıklanmamıs¸ herhangi bir o¨zel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190334
BIST
'
17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1696
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3068
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9395
En Düşük
28,1807
17:591.655,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 20,69
|Açılış
|: 1.655,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5913
|26,6280
|% 0,64
|
|Euro
|28,8211
|28,9395
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,4669
|33,6348
|% 0,63
|
|Frank
|30,1111
|30,2925
|% 0,95
|
|Riyal
|7,0691
|7,1045
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|17,27
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,33
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.020
|11.137
|51,00
|
|Yarım
|5.523
|5.590
|26,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.797
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,57
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,33
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında