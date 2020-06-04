***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 13:49
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan üç aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır. Ahmet Murat Selek
İbrahim Romano
Bülent Bozdoğan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849086
BIST
15:02109.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 660,41
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:026,7479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:027,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:02369,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,75
|Açılış
|: 369,70
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.119.226
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.208.369
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.447.699
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.913.894
|% 9,91
|
|AVGYO
|2,16
|41.288.123
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.679.739
|% -9,99
|
|THYAO
|12,72
|1.024.156.883
|% 1,52
|
|ASELS
|32,06
|881.223.664
|% 0,94
|
|GARAN
|8,19
|584.691.918
|% -0,36
|
|PETKM
|3,76
|555.243.910
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,68
|492.144.672
|% 1,20
|
|EKGYO
|1,68
|492.144.672
|% 1,20
|
|PETKM
|3,76
|555.243.910
|% 2,45
|
|TSKB
|1,17
|149.070.726
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,40
|174.048.623
|% 2,94
|
|TRGYO
|2,97
|357.905.593
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4462
|8,4886
|% -0,03
|
|Frank
|7,0051
|7,0473
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7892
|1,7982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,12
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|4,20
|
|Tam
|2.473
|2.501
|4,40
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,06
|