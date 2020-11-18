***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15-10-2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Ekim 2020 tarihinde duyurusu yapılan Borusan Mannesman Boru ve Borusan Mühendislik'in şirketlerinin Borusan Mannesmann bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunda yer alan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ekindeki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yeniden yayımlanmaktadır. Bilginize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889048BIST