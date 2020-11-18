***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 11:30
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-10-2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Ekim 2020 tarihinde duyurusu yapılan Borusan Mannesman Boru ve Borusan Mühendislik'in şirketlerinin Borusan Mannesmann bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunda yer alan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ekindeki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yeniden yayımlanmaktadır. Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889048
BIST
11:401.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 20,82
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:407,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:409,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:40467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,14
|Açılış
|: 467,44
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:40
|LINK
|47,32
|5.202.844
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.216
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|104.310.571
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.202.448
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,20
|395.064.514
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|280.808.784
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|214.571.314
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|114.158.830
|% 2,05
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7110
|7,7140
|% 0,19
|
|Euro
|9,1636
|9,1693
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2271
|10,2784
|% 0,53
|
|Frank
|8,4451
|8,4960
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,32
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,31
|
Seans Raporu
11:40
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11:51XU030
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11:51XU100
Endeks 1, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 8, 029.00 milyon TL de
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11:50DGATE
Yüzde 6.92 oranında artışla 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 387 adet işlem
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11:49BRSAN
Yüzde 4.64 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 734 adet işlem