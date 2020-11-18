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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2020 11:30
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-10-2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15 Ekim 2020 tarihinde duyurusu yapılan Borusan Mannesman Boru ve Borusan Mühendislik'in şirketlerinin Borusan Mannesmann bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunda yer alan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ekindeki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yeniden yayımlanmaktadır. Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889048


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