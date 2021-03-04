***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 22:49
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-07-2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. Konu ile ilgili bilgilendirmeler 30 Ocak 2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.
Bu davalardan bir tanesi kapsamında, şirketimiz ABD gümrük otoritesinden OCTG ve Standard Boruları ile ilgili olarak geri alacağı tutarın 11.7 milyon USD ‘sini tahsilat edilmiştir. Bu tahsilata ilişkin 2020 yılı finansallarında 14.483.420.- USD gelir tahakkuku yapıldığından, şirketimizin 2021 yılı gelir tablosuna bir etkisi olmayacaktır. Şirketimiz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915310
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5227
En Düşük
7,4911
18:058,9978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0222
En Düşük
8,9780
18:05409,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,75
|Açılış
|: 409,32
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4959
|7,5051
|% -0,08
|
|Euro
|8,9839
|8,9978
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,3916
|10,4437
|% 0,31
|
|Frank
|8,0419
|8,0903
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9951
|2,0051
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|1,12
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,15
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|3,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem