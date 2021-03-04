***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15-07-2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. Konu ile ilgili bilgilendirmeler 30 Ocak 2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.Bu davalardan bir tanesi kapsamında, şirketimiz ABD gümrük otoritesinden OCTG ve Standard Boruları ile ilgili olarak geri alacağı tutarın 11.7 milyon USD ‘sini tahsilat edilmiştir. Bu tahsilata ilişkin 2020 yılı finansallarında 14.483.420.- USD gelir tahakkuku yapıldığından, şirketimizin 2021 yılı gelir tablosuna bir etkisi olmayacaktır. Şirketimiz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915310BIST