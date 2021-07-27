***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Mannesmann olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek adına, İtalya'da yer alan Vobarno Fabrikamızın ardından Avrupa'daki ikinci yatırımımızı gerçekleştirmek üzere ilk adımı atarak Romanya'da şirketimizi kurduk. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uygun borular işlemek hedefiyle yatırım sürecini başlatmayı planladığımız tesis için ilk aşamada 8 milyon USD yatırım harcaması öngörülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952110BIST