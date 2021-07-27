***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 20:40
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borusan Mannesmann olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek adına, İtalya'da yer alan Vobarno Fabrikamızın ardından Avrupa'daki ikinci yatırımımızı gerçekleştirmek üzere ilk adımı atarak Romanya'da şirketimizi kurduk. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uygun borular işlemek hedefiyle yatırım sürecini başlatmayı planladığımız tesis için ilk aşamada 8 milyon USD yatırım harcaması öngörülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952110
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5794
En Düşük
8,5341
18:0510,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0281
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1558
En Düşük
10,0801
18:05495,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 495,87
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5547
|8,5610
|% 0,02
|
|Euro
|10,1320
|10,1503
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,8561
|11,9156
|% 0,10
|
|Frank
|9,3489
|9,4053
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2736
|2,2850
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|3,72
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,04
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem