***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Heinrich Clören yerine, Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca , yapılacak ilk Şirket Genel Kurulu'nda onaya sunulmak üzere, Burkhard Becker'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987495BIST