***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27-07-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorusan Mannesmann'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, 27 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan Romanya'da kurulan bağlı ortaklık Borusan Tube Products SA'nın yatırım planı kapsamında başvurulan 5.8 milyon Euro tutarındaki teşvik, Romanya Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036804BIST